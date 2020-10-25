المليشيات الحوثية تعلن استهداف مطار أبها بثلاث طائرات مسيرة والتحالف العربي يعلن تدميرها

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، على حد تعبيره.
وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، قد أعلن تنفيذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط.
وقال التحالف بقيادة السعودية، إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة.
ودان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، استمرار استهداف "الحوثيين" للمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة دون طيار مفخخة