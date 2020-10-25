المليشيات الحوثية تعلن استهداف مطار أبها بثلاث طائرات مسيرة والتحالف العربي يعلن تدميرها رئيس وزراء إثيوبيا يرد وبقوة على تصريحات ترامب بشأن استهداف وتفجير سد النهضة من الجانب المصري تقرير لوكالة دولية.. الملايين سيواجهون خطر الموت في منطقة الخليج العربي المركز الوطني للأرصاد الجوية يعلن تحذيرا هاما للسكان مكالمة من الرياض إلى مارب .. ماذا قال اللواء سلطان العراة للفريق علي محسن ؟ قناة فضائية عربية تغلق مكاتبها كلية لمدة أربعة أيام حبة الملوك.. الوصفة التي يتهافت عليها الكثيرون دون وعي معجزة إلاهية تهز السعودية.. حريق مخيف التهم كل شيء ماعدا شيء واحد .. فيديو تصريح خطير لترامب يضع الاسرة المالكة في السعودية في حرج كبير والشعب في دهشة تعرف على أحدث هاتف منافس من نوكيا
رد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم ، على اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة.
وقال آبي أحمد: "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل"، مشددا على أن توجيه تهديدات إلى بلاده بشأن "سد النهضة" أسلوب خاطئ ومخالف للقانون الدولي وأديس أبابا لن ترضخ لها.
وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون"، متابعا: "هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا".
ودعا ترامب، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى "التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا".
وقال ترامب، الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن "الوضع خطير"، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن "تنسف ذلك السد"، مضيفا أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها