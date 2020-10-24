المركز الوطني للأرصاد الجوية يعلن تحذيرا هاما للسكان

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم، تحذيرا هاما لكبار السن والاطفال والمزارعين في المرتفعات الجبلية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية ، كافة المواطنين بالمرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة الأطفال وكبار السن, داعيا في ذات الوقت إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

و حذر المزارعين من آثار البرد الشديد الذي قد يؤثر سلبًا على محاصيلهم الزراعية.