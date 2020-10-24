قناة فضائية عربية تغلق مكاتبها كلية لمدة أربعة أيام

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مصادر عن سر غياب قناة الحرة الأمريكية، الممولة من الكونغرس، عن تغطية المناظرة الأخيرة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت صحيفة القدس العربي؛ إن قناة الحرة الأمريكية أغلقت مقرها بشكل كامل لمدة أربعة أيام، إضافة إلى مقرها الإقليمي في إمارة دبي لمدة أسبوع، بسبب انتشار حالات إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.

وأضافت: "القرار اتخذ بعد تسجيل تلك الحالات، وطلب من جميع الموظفين المغادرة، وأخطر البقية بضرورة البقاء في بيوتهم".

ووفقا للصحيفة: "أرسلت كيلي سوليفن رئيسة القناة بالإنابة، بريدا إلكترونيا لفريق قناة الحرة، على الساعة الواحدة زوالا، طلبت من كل من يوجد في القناة المغادرة فورا وحالا. كما طلبت المسؤولة التي تشغل أيضا مديرة الإدارة، من الموظفين البقاء في بيوتهم، حتى إعلامهم بالجديد".

وأردفت: "تسبب الأمر في تعطل إنتاج المحطة الممولة من قبل الكونغرس الأمريكي، ولاحظ مشاهدوها عدم تغطيتها للحدث الأبرز في الولايات المتحدة أي الانتخابات الرئاسية. كما لم تغط القناة الأمريكية المناظرة المهمة بين المرشحين لاعتلاء سدة البيت الأبيض دونالد ترامب وجو بايدن".

وقالت الصحيفة: "كان يمكن إنقاذ الموقف والاستعانة بخطة طوارئ بإنجاز النشرات والتغطيات الصحفية من مكتبها الإقليمي الضخم في دبي الإماراتية، لكن المنشأة أيضا مغلقة للسبب نفسه".

ويعمل فريق القناة على استدراك الأمر وتعقيم المبنى، وفحص جميع الموظفين، للتأكد من خلوهم من الفيروس، مخافة انتشاره بين العاملين في المقرين.