الامارات تصدم كل مسلمي العالم وتتبنى موقف خيانة بحق نبي الإسلام

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأ مسؤول إماراتي العالم العربي والاسلامي وأعلن رفضه للحملة الشعبية في العالم العربي، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، احتجاجًا على إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه السلام.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية (يتبع لدائرة الثقافة والسياحة)، علي بن تميم، وهو أكاديمي وإعلامي بارز، في تغريدة عبر حسابه تويتر: "إنه يدعم مقاطعة تركيا التي أساءت إلى إرث الرسالة المحمدية وتراث العرب والمسلمين".

وأضاف: "لا بل ألف لا لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، لأن فرنسا سعت دون كلل ولا ملل إلى عدم الارتهان للجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تريد احتكار الصواب ونشر الاحتراب بالزيف والسراب وفتاوى الإرهاب".

وأثارت تغريدة علي بن تميم ردود فعل غاضبة من نشطاء إمارتيين وعرب وفي هذا السياق قال "أحمد السلماني": "من أساء للرسالة المحمدية وإرث النبي صلى الله عليه وسلم، هم من على شاكلتك ممن تدعمون الظلمة والمستبدين والطغاة فأصبحت مجتمعاننا مثالًا سيئًا في نظر غير المسلمين ، فتبًا لك ولمن منحك الدكتوراه".

وكتب مغرد آخر: "الصورة يلي عرضتها الحكومة الفرنسية مو إزدراء أديان حسب القانون الإماراتي طبقًا للمادة 4 مِن المرسوم بقانون إتحادي رقم 2 لسنة 2015 ولا شو دكتور!!! بس القصة بالنسبة لحكومتكم الموقرة قصة سياسة حتى لو وصلت القصة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتعبتم من بعدكم بالنفاق يا دكتور!!".

وبدأت حملة شعبية في العديد من الدول العربية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وذلك ردًّا على الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يسيء بشكل واضح ومتعمد إلى الدين الإسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الآونة الأخيرة بشكل متزايد.

وتبع ذلك ممارسات قمعية وفاشية بحق المسلمين في فرنسا، من خلال التضييق عليهم ومعاملتهم بشكل عنصري، وإغلاق بعض المساجد وما إلى ذلك من ممارسات مجحفة بحقهم.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" المسئية للرسول والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه.