توضيح هام وعاجل من الجوازات السعودية

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أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم السبت، توضيحًا مهمًا لمدى إمكانية السفر خارج المملكة في نفس يوم انتهاء تأشيرة الزيارة.
وقالت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر"، إن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من المغادرة.
وكان الحساب قد تلقى سؤالًا من إحدى المستفيدين حول إمكانية السفر والخروج من المملكة في نفس يوم انتهاء تاشيرة الزيارة.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت الاثنين الماضي، عن تمديد آليًّا صلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين داخل وخارج المملكة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م
كما كشفت عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًّا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.