الحوثيون يستهدفون ثلاث مطارات بالسعودية والتحالف يكشف النتائج

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أعلنت المليشيات الحوثية اليوم السبت عن شنها هجمات بطائرات مسيرة على مطاري جيزان وابها وقاعدة خميس مشيط.
وفي ذات السياق قال التحالف العربي بقيادة السعودية أنه إحباطه ثالث هجوم بواسطة طائرة بدون طيار شنته المليشيات الحوثية على المملكة خلال أقل من يومين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".
وسبق أن أعلن التحالف عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ طرفي النزاع في اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب.