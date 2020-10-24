آخر الاخبار

الامارات تصدم كل مسلمي العالم وتتبنى موقف خيانة بحق نبي الإسلام توضيح هام وعاجل من الجوازات السعودية مجلس التعاون الخليجي يخرج عن صمته ويعلن موقفه من اساءات ماكرون للإسلام هل تنهي كورونا عقدة ريال مدريد خلال السنوات الأربع الأخيرة؟ الحوثيون يستهدفون ثلاث مطارات بالسعودية والتحالف يكشف النتائج أردوغان يشن هجوما عنيفا على ماكرون.. ويبعث له رسائل تهديد صريحة خطيئة سمير.. تثمر 2 مليون دولار النقل للانتقالي والصحة للاصلاح والنفط للمؤتمر والداخلية للجنوب.. الكشف عن نصيب كل طرف من وزارات الحكومة الجديدة وسبب بارز يعرقل إعلانها رئيس عربي يدخل الحجر الصحي الريال ينهار مجددا امام الدولار والسعودي.. أسعار الصرف الآن

خطيئة سمير.. تثمر 2 مليون دولار

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 337

 

عن طريق الـ خطأ اشترى سمير مزاحم (56 عاما) بطاقة يانصيب، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستجعله من أصحاب الملايين، وتغير حياته رأسا على عقب.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، الجمعة أن مزاحم يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن. وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي. وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه.

كما وشعر مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

لكن عندما عاد إلى تطبيق هاتفه في وقت لاحق. وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة. صعق من حجم المفاجئة: ربح مليوني دولار أميركي.

 وقال سمير مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي. واستغرق الموضوع أياما حتى استوعب عن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.

  
إقراء أيضاً
الكويت تعلن الحرب على ناشرت العهر وفنانة شهيرة في قبض الامن
عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب
دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين
قصة فتاة أبكت الإمارات .. والنيابة العامة تكشف تفاصيلها
صوت شابة سعودية يتصدر الترند لسبب غريب
شاهد: فيديو صادم لأم ترمي بأطفالها في النهر انتقاما من طليقها!
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس