خطيئة سمير.. تثمر 2 مليون دولار

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عن طريق الـ خطأ اشترى سمير مزاحم (56 عاما) بطاقة يانصيب، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستجعله من أصحاب الملايين، وتغير حياته رأسا على عقب.
وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، الجمعة أن مزاحم يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن. وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي. وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه.
كما وشعر مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.
لكن عندما عاد إلى تطبيق هاتفه في وقت لاحق. وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة. صعق من حجم المفاجئة: ربح مليوني دولار أميركي.
وقال سمير مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي. واستغرق الموضوع أياما حتى استوعب عن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.