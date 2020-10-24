رئيس عربي يدخل الحجر الصحي

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نصح الطاقم الطبي للرئاسة في الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 ايام ابتداء من اليوم السبت.
يأتي هذا بعدما تبين أن العديد من الموظفين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام جزائرية: الرئيس تبون في حجر صحي طوعي بعد ظهور أعراض كورونا على عدد من موظفي الرئاسة.