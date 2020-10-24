رئيس عربي يدخل الحجر الصحي

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 255

نصح الطاقم الطبي للرئاسة في الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 ايام ابتداء من اليوم السبت.

يأتي هذا بعدما تبين أن العديد من الموظفين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام جزائرية: الرئيس تبون في حجر صحي طوعي بعد ظهور أعراض كورونا على عدد من موظفي الرئاسة.