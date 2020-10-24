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الريال ينهار مجددا امام الدولار والسعودي.. أسعار الصرف الآن

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت:

-في صنعاء

 شراء الدولار 614.50

بيع الدولار 616.50

شراء السعودي 162.50

بيع السعودي 162.80

-في عدن

 شراء الدولار 842

بيع الدولار 847

شراء السعودي 221

بيع السعودي 223

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