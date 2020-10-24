رئيس عربي يدخل الحجر الصحي الريال ينهار مجددا امام الدولار والسعودي.. أسعار الصرف الآن كيف كسر أردوغان شوكة أمريكا وما الاعلان الأخير الذي أزعج به واشنطن؟ قصف مدفعي يستهدف مركزا لعلاج الأورام في تعز أول الدول العربية المرحبة بالتطبيع السوداني مع اسرائيل وترمب يتحدث عن 5 دول قادمة ترمب كشف عن تهديد مصري بنسف سد النهضة وإثيوبيا ترد عليه بقوة بعد أختبارها منظومة إس-400..وغضب أمريكي بعقوبات قاسيةلتركيا ...وأردوغان موقف واشنطن لا يهمنا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلق على تصريحات رئيس فرنسا المثيرة للجدل عن الإسلام والمسلمين تجدد المعارك الدامية شرق صنعاء آخر التطورات من خط المواجهة الإجماع الوطني في السوادان يهاجم قرار التطبيع العلاقات مع إسرائيل
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت:
-في صنعاء
شراء الدولار 614.50
بيع الدولار 616.50
شراء السعودي 162.50
بيع السعودي 162.80
-في عدن
شراء الدولار 842
بيع الدولار 847
شراء السعودي 221
بيع السعودي 223