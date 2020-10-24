كيف كسر أردوغان شوكة أمريكا وما الاعلان الأخير الذي أزعج به واشنطن؟ قصف مدفعي يستهدف مركزا لعلاج الأورام في تعز أول الدول العربية المرحبة بالتطبيع السوداني مع اسرائيل وترمب يتحدث عن 5 دول قادمة ترمب كشف عن تهديد مصري بنسف سد النهضة وإثيوبيا ترد عليه بقوة بعد أختبارها منظومة إس-400..وغضب أمريكي بعقوبات قاسيةلتركيا ...وأردوغان موقف واشنطن لا يهمنا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلق على تصريحات رئيس فرنسا المثيرة للجدل عن الإسلام والمسلمين تجدد المعارك الدامية شرق صنعاء وعشرات القتلى والجرجى في صفوف المليشيات الحوثية وهذه آخر التطورات من خط المواجهة الإجماع الوطني في السوادان يهاجم قرار التطبيع العلاقات مع إسرائيل في تطورات لم تشهدها من قبل ...الولايات المتحدة الأمريكية قد تحطم رقماً قياسياً عمره أكثر من 110 أعوام البنتاغون الأمريكي يعلن أقناع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع صفقة أسحلة متطورة لدول عربية
استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، بالقصف المدفعي، مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية ان القصف الذي استهدف مستشفى "الأمل" لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه في حصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.
كما أوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.
وفي فبراير الماضي، تم إعادة افتتاح المبنى الرئيس لمركز الأمل لعلاج الأورام، بعد توقف عن العمل استمر خمس سنوات إثر تعرضه للقصف بسبب الحرب الدائرة في المحافظة.
الجدير أن خدمات المركز لا تقتصر على مرضى تعز فقط، حيث يرتاده مئات المرضى من محافظات مجاورة.