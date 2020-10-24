قصف مدفعي يستهدف مركزا لعلاج الأورام في تعز

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، بالقصف المدفعي، مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية ان القصف الذي استهدف مستشفى "الأمل" لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه في حصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.

كما أوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.

وفي فبراير الماضي، تم إعادة افتتاح المبنى الرئيس لمركز الأمل لعلاج الأورام، بعد توقف عن العمل استمر خمس سنوات إثر تعرضه للقصف بسبب الحرب الدائرة في المحافظة.

الجدير أن خدمات المركز لا تقتصر على مرضى تعز فقط، حيث يرتاده مئات المرضى من محافظات مجاورة.