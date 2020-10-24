أول الدول العربية المرحبة بالتطبيع السوداني مع اسرائيل وترمب يتحدث عن 5 دول قادمة

السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رحبت الإمارات بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم "بجهود الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي"، معربةً عن "أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي".

وقالت الوزارة إن "قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة"، مؤكدةً أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل وافقا برعاية الرئيس دونالد ترمب على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال الرئيس الأميركي بعدما صرّح بأن الدولتين أقامتا "السلام" بينهما، إن خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

*السيسي يرحب

كما رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة مقتضبة، الجمعة، باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بوساطة أميركية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".