تجدد المعارك الدامية شرق صنعاء وعشرات القتلى والجرجى في صفوف المليشيات الحوثية وهذه آخر التطورات من خط المواجهة

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مقتل 20 حوثياً في معارك شرق صنعاء ميليشيات الحوثي تتكبّد أيضاً خسائر كبيرة في العتاد والأرواح
وخاضت قوات الجيش الوطني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.
وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وكبّد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وفي السياق نفسه، تكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر ضربات محكمة تلقتها على يد الجيش الوطني المسنود بالمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي وغربي مأرب.
وتدور معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، غربي مأرب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.
وفي جبهة رحبة بجبل مراد، جنوب المحافظة، تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، إثر مواجهات مع الجيش المسنود بالمقاومة، وضربات جوية محكمة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.