في تطورات لم تشهدها من قبل ...الولايات المتحدة الأمريكية قد تحطم رقماً قياسياً عمره أكثر من 110 أعوام البنتاغون الأمريكي يعلن أقناع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع صفقة أسحلة متطورة لدول عربية المليشيات الحوثية تدفن جثث مدنيين قضوا تحت التعذيب وباأرقام مخيفة ومنظمات حقوقية تطالب بالتحقيق وتحذر الجماعة من طمس الأدلة الحكومة اليمنية تزف بشائر الخير...وتعلن رسمياً أستجابة البنك الدولي بشأن توحيد قنوات المساعدات للبنك المركزي بعدن لتعزيز استقرار العملة ترامب يعلن:5 دول عربية تريد الانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل قوات تابعة للامارات تحتجز تعزيزات عسكرية سعودية كانت في طريقها الى تعز دولة خليجية تعتزم ترحيل 70% من العمالة الوافدة نائب الرئيس يبعث برقيتا عزاء ومواساه عاجل.. ترامب يعلن عن ثالث دولة عربية اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل الكويت تعلن الحرب على ناشرت العهر وفنانة شهيرة في قبض الامن
أظهرت بيانات مشروع الانتخابات الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 مليونا أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية، قبل 11 يوما على تاريخ التصويت.
وهذه الوتيرة إن استمرت، فإنها قد تؤدي لتحقيق الانتخابات هذه المرة نسبة إقبال قد تكون الأعلى في ما يربو على 100 عام.
والعدد المثير للدهشة، مؤشر على اهتمام بالغ بنتيجة المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وكذلك على رغبة الأمِريكيين في تقليل خطر تعرضهم للإصابة بكوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 221 ألف شخص في بلادهم حتى الآن.
وقامت العديد من الولايات بتوسيع نطاق التصويت المبكر، والتصويت عبر البريد قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل، باعتبارها طريقة أكثر أمنا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودفع المعدل المرتفع للتصويت المبكر مايكل ماكدونالد الأستاذ في جامعة فلوريدا الذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية إلى التنبؤ بإقبال قياسي بمشاركة نحو 150 مليون ناخب في التصويت، بما يشكل 65 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وليكون ذلك أعلى معدل للإقبال على التصويت منذ عام 1908 إذا تحقق.