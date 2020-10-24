ترامب يعلن:5 دول عربية تريد الانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة بالبيت الأبيض إنّ خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن انضمت السودان إلى البلدان العربية التي تجمعها اتفاقيات سلام مع إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أثناء إجراء محادثة هاتفية ثلاثية مع رئيسي وزراء إسرائيل والسودان: "لدينا خمسة على الأقل يريدون الانضمام".
وكان ترامب قد وصف اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل أنه تم من دون "قطرة دم في الرمال"، وذلك خلال اتصال مشترك مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك و رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أثناء إعلان تطبيع العلاقات.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.