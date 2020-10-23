الإدارة الامريكية تحذر دول الخليج بخصوص خلافاتهم الداخلية وتكشف من المستفيد من ذلك

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 275

وجه مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، رسالة حاسمة لدول الخليج بشأن الأزمة مع قطر.

وقال "شينكر" في إيجاز صحافي إن "الخلاف الخليجي لا يخدم أي طرف باستثناء إيران".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "حل الخلاف الخليجي يشكل أولوية، وأن الحوارات الإستراتيجية مع الشركاء والحلفاء فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية معهم".

وكانت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف، أعلنت الأربعاء الماضي عن ترحيب بلادها بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت "آل ثاني" أن "حل الخلافات عبر الحوار هو جوهر نهج وسياسة قطر في التعامل مع الأزمة الخليجية".

وفي سياق متصل، قالت مساعد وزير الخارجية القطرية، المتحدثة باسم الوزارة "لولوة الخاطر" إن حل الأزمة الخليجية، التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، "بات يلوح في الأفق"، لكنه "سيأخذ وقتًا وسيتم بالتدريج".

جاء ذلك في تصريحات لمساعدة وزير الخارجية القطري خلال محاضرة عقدها، أمس الأربعاء "معهد "الشرق الأوسط" في جامعة سنغافورة الوطنية.