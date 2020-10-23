نائب الرئيس يبعث برقيتا عزاء ومواساه

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد عافيه في استشهاد نجله البطل أسامه أحمد عافيه، الذي فارق الحياة تحت وطأة التعذيب الوحشي في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ونوه نائب الرئيس إلى أن الاسلوب الاجرامي الذي تنتهجه الميليشيات الانقلابية بحق المختطفين والمُغيّبين في سجونها من تعذيب وتنكيل حتى الموت، يثبت بأن الجماعة الحوثية وجهاً بارزاً للإرهاب والإجرام..مشيراً الى ان حادثة استشهاد البطل أسامه عافية واحدة من بين آلاف الحالات الاجرامية المماثلة..داعياً المنظمات المدنية والحقوقية والمهتمين إلى إدانة هذه الجرائم وتوثيقها واتخاذ الاجراءات التي تتوافق مع ما تقره القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بثبات الشهيد وبسالته ومقارعته للميليشيات..معبراً عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه وزملائه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث أيضا نائب رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة، إلى علي المجعلي ووكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع والعميد خالد المجعلي وكافة آل المجعلي، عزاهم في وفاة المناضل أحمد المجعلي.

وأشار نائب الرئيس، في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية، وحياته الحافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة، لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.