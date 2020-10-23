الكويت تعلن الحرب على ناشرت العهر وفنانة شهيرة في قبض الامن

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألقت السلطات الكويتية القبض على ممثلة عربية شهيرة بعد نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قالت مصادر إنه تمّ استدعاء الممثلة الأردنية سوسن هارون، من قِبل النيابة العامة، وإحضارها من قِبل رجال المباحث، وحجزها على ذمة التحقيق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار أن استدعاء "هارون"، البالغة من العمر 35 عامًا،​ كان بسبب مقطع فيديو مخل بالآداب، ووصف بأنه يحتوي على إيحاءات جنسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية في الكويت ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرهم مقاطع مخالفة للأداب العامة.

وكانت السلطات الكويتية استبعدت المذيعة اللبنانية "سازديل" والفاشينستا الإيرانية "شيرين بهمن" بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ"الخادشة للحياء العام".