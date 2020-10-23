منظمة الصحة العالمية: لدينا رغبة للعمل في مارب بهدف تغطية فجوة الاحتياجات

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة لأول مرة برئاسة مسؤول عمليات الصحة بالمنظمة روزا كريستاني، تعزيز دور منظمة الصحة العالمية الإنساني في المحافظة بالشكل اللائق والمؤمل منها لمساعدة القطاع الصحي في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها جراء استقبال المحافظة لنحو 3 ملايين نازح ومهجر فضلا عن المجتمع المحلي.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الوضع الإنساني في المحافظة والوضع الصحي بشكل خاص والفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتاحة للقطاع الصحي وبناه التحتية التي تكاد تكون منعدمة، والاحتياجات الإنسانية الصحية للأعداد الضخمة من النازحين والمجتمع المضيف والتي تفوق قدرات القطاع الصحي بشكل كبير وقدرة السلطة المحلية.

كما جرى استعراض الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني للارتقاء بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات وتوفير بعض الخدمات الصحية الضرورية التي يحتاجها الناس، ولم تكن موجودة من قبل، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مجال بناه التحتية والتجهيزات والأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة.

وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي إلى الجهود التي بذلت من أجل مواجهة الجائحة العالمية كوفيد 19 ، وخطرها المستمر الذي مايزال يهدد المحافظة التي تكتظ بالنازحين، ومخيمات النزوح التي تزيد عن 130 مخيما وتجمعا للنازحين، ما يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والدعم الأممي من أجل مواجهة هذه الجائحة قبل أن تتحول إلى كارثة إذا انتقلت في موجتها الثانية إلى مخيمات النازحين وانتشرت فيها، واحتياجات مراكز العزل في المحافظة من إمكانات وتجهيزات.

وقد شدد الوكيل مفتاح على أهمية دور منظمة الصحة العالمية في المحافظة باعتبارها منظمة رائدة ولها إمكاناتها في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتسجيل حضور فاعل عبر افتتاح مكتب لها بالمحافظة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الصحية الطارئة والمستدامة، خلافا لحضورها الباهت خلال السنوات الماضية رغم الحاجة الماسة والضرورة لوجودها وتدخلاتها الإنسانية.

من جانبها أشارت روزا إلى أن زيارتها إلى المحافظة تهدف إلى تقييم الوضع الإنساني الصحي بالمحافظة والاحتياجات الصحية وبناء شراكة فاعلة مع السلطة المحلية والقطاع الصحي، عقب فصل مشاريع تدخلاتها الصحية في محافظة مأرب من مكتبها بصنعاء إلى مكتبها بعدن.. مؤكدة على أن الزيارة تؤكد الرغبة الكبيرة للمنظمة في تعزيز دورها وحضورها الإنساني في المحافظة للمساعدة في تغطية الفجوة في الاحتياجات الصحية.

وأشادت بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي والمستوى في تقديم الخدمات رغم التحديات التي يواجهها القطاع وشحة الإمكانات والموارد وضعف البنى التحتية والأجهزة الطبية.