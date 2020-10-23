ميسي يوجه رسالة لـ رونالدو

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يأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يتمكن كريستيانو رونالدو من اللعب في مباراة برشلونة ويوفنتوس المنتظرة في دوري أبطال أوروبا كرة القدم لأنه يرى المواجهة أمام النجم البرتغالي “خاصة”.
وتحدث ليو ميسي، في مقابلة أجراها مع شبكة DAZN، عشية الكلاسيكو المرتقب السبت بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة السابعة من “الليغا”: “عندما كان كريستيانو يلعب مع ريال مدريد كانت المباريات أمامهم مميزة..المباريات ضدهم دائما لها نكهة مميزة، لكن مع كريستيانو على أرض الملعب اكتسبوا أهمية خاصة”.
وعن تنافسه مع رونالدو عندما كان في صفوف الملكي، أضاف ميسي: “هذا الآن من الماضي ونتطلع إلى تحديات اليوم (الأربعاء) قد يكون هناك هذا التحدي ونأمل أن يكون كريستيانو هناك وأن يتعافى قريبا من فيروس كورونا”.
وخضع مهاجم يوفنتوس لمسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”. وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني احتمال غيابه عن المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال يوم الأربعاء القادم.
وتابع قائد برشلونة الحديث عن المنافسة أمام “الدون”: “خوض المباريات أمام كريستيانو ستبقى خاصة إلى الأبد. لقد استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة..كانت فرقنا أيضا متطلبة للغاية (ريال مدريد وبرشلونة)، أقوى فريقين في العالم”.
مضيفا: “التنافس على قدم المساواة لسنوات عديدة هو شيء سيبقى إلى الأبد. كان التنافس بيني وبين كريستيانو جيدا جدا على المستوى الشخصي وأعتقد أن الناس استمتعوا بهذا”.