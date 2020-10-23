تدمير تحصينات عسكرية بمعقل زعيم الحوثيين في ”مران“

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الجمعة 23 اكتوبر/تشرين الأول، مقتل عدد من المسلحين الحوثيين وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)، وتدمير تحصينات ومعدات عسكرية لهم، بمعقل زعيم الحوثيين في محافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقال اللواء، محمد العجابي، إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميلشيات الانقلابية بمنطقة مران في محافظة صعدة (معقل الجماعة) المحاذية للحدود السعودية".

وأوضح العجابي أن "القصف أسفر عن تدمير أسلحة ومعدات ثقيلة بالمنطقة، إلى جانب تدمير المتارس التي كانت تتحصن فيها الميليشيات الحوثية".

وأوضح أن "القصف أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (ٍسبأ).