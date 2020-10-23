الهند تتعاطف مع اليمن والسفير غوبر يكشف عن القيود المخففة للطلاب والمرضى تحديدا

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أصدرت وزارة الداخلية الهندية،، تعميمًا يقضي بتخفيف الحكومة قيودها على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها، باستثناء تأشيرات السياحة التي ستظل موقفة.
وبحسب السفير يحي غوبر القنصل اليمني في سفارة اليمن بالهند، فقد أشترط التعميم الهندي للتأشيرات الطبية، أن تكون للحالات الطارئة فقط". مؤكدًا أن التعميم يقضي كذلك "بمنح الطلاب الأجانب تأشيرات دخول إلى أراضيها".
وأوضح السفير غوبر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن "المشكلة التي تواجه المواطن اليمني، عدم وجود رحلات منتظمة بين اليمن والهند"... مشددًا على "ضرورة التنسيق للعمل على تنظيم رحلات خاصة للخطوط الجوية اليمنية".
واستدرك السفير قائلا: "لن يتم ذلك؛ الا بعد أن تفتح السفارة الهندية في اليمن الباب لمنح التأشيرات".
وحذر السفير يحي غوبر، من استغلال السماسرة لهذا التعميم لإبتزاز المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى الهند.
داعيًا في هذا السياق المواطنين إلى "التواصل مع السفارة الهندية في اليمن، والسفارة اليمنية، والقنصلية العامة في الهند للاطلاع على أي جديد".