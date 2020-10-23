تعرف على ما يستورده السعوديون من تركيا.. ؟

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كشفت مصادر محلية عما يستورده السعوديون من تركيا خلال عامي 2018و2019.
وقالت المصادر أن الصادرات السلعية التركية للسوق السعودية، تشكل 1.8 بالمئة فقط من إجمالي صادرات أنقرة السنوية.
ومنذ أسابيع قليلة، ظهرت دعوات في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية دون إبداء أسباب لها. كما استبدلت بعض المتاجر في المملكة المنتجات التركية بأخرى، وفق مسؤولين محليين ومواطنين .
وأوضحت المصادر أن إجمالي ما استورده السعوديون من تركيا بلغت 2.7 مليار دولار في 2018. قبل أن تصعد إلى 3.1 مليارات عام 2019.
واتخذت الدعوات “شبه الرسمية” لمقاطعة المنتجات التركية طابعا أكثر وضوحا. وذلك بعد تصريحات رسمية في هذا الاتجاه، أدلى بها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان.
وتشكل حصة السعودية من الصادرات التركية، 1.8 بالمئة فقط من مجمل صادرات أنقرة التي كسرت حاجز 171.5 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 167.9 مليارا في 2018.
كما بلغ إجمالي صادرات السعودية لتركيا 3.4 مليارات دولار في 2018 ، صعودا من 2.55 مليار عام 2017.
من أبرز الصادرات التركية للسوق السعودية، منتجات الغذاء والملابس بأنواعها، إلى جانب منتجات التبغ. وأيضا صناعات النسيج والسجاد، وحجر البناء والرخام، وصناعات معدنية وخشبية كالأثاث.
وتعتبر دعوات الرياض مخالفة لمقررات سلاسل الإمدادات وتعليمات منظمة التجارة العالمية، في وقت لم تضع تركيا أي معوقات أمام انسيابية المنتجات السعودية حتى الآن، للرد على خطوات الأخيرة.