دولة عربية جديدة ستعلن التطبيع الكامل مع اسرائيل

الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر مطلع، أنه بعد أشهر طويلة من الجهود والاتصالات المكثفة مع الولايات المتحدة، قرر السودان إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن البيان الرسمي والعلني حول القرار من المتوقع أن يصدر نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم، وعلى ما يبدو بعد أن يتم بحث الأمر في مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وأضافت “يسرائيل هيوم” أنه يوم الأربعاء انطلقت رحلة مباشرة نادرة من إسرائيل إلى الخرطوم وعادت لاحقا إلى إسرائيل، حسبما ذكر افي شيرف الصحافي في “هارتس”.

وعلمت “يسرائيل هيوم” أنه كان على متن الطائرة وفد إسرائيلي رفيع من جهاز الموساد وديوان رئيس الحكومة. واجتمع الممثلون الإسرائيليون الكبار في الخرطوم مع نظرائهم في الحكومة المؤقتة. وفي نهاية المحادثات تم التوصل إلى موافقة نهائية على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والسودان.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا الأربعاء من أجل ما وصفة بأنها “حاجة قومية ملحة”، وعلى ما يبدو كان ذلك لإطلاعه على أمر يتعلق بمسألة السودان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد الأربعاء أن واشنطن تعمل “بشكل حثيث” لتحقيق التطبيع بين السودان وإسرائيل، “لكن هذا قرار سيادي يعود للسودان”.