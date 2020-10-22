آخر الاخبار

طهران توجه إهانة دولية للإمارات وتهين سيادتها على أراضيها وابوظبي تتواري صامته لماذا أصدرت السعودية تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم؟ عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب تحركات قوية في الدوحة.. قطر تدعم تركيا في مواجهة السعودية شركة الغاز بتعز تعتمد خطوات عملية تسر المواطنين تحذير.. هذا المشروب هو الأكثر سمية في متاجر البقالة خسائر بالمليارات.. توقعات بإفلاس نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بريطانيا تقدم نصائحها للحوثيين والشرعية وتكشف عن عقوبات ستطال قائد حوثي كبير هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا تركيا تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة وتعلن أقوى تهديد في المنطقة

تحركات قوية في الدوحة.. قطر تدعم تركيا في مواجهة السعودية

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 719

 

أطلق تجار قطريون حملة لشراء المنتجات التركية في بلادهم ردًّا على حملة مناوئة يشنها سعوديون وإمارتيون ضد تركيا.

وحث التجار القطريون، الذين سلطوا الضوء على المنتجات التركية ووضعوا العلم التركي بجانبها، المواطنين على شراء هذه المنتجات.

ولم يكتف التجار القطريون بذلك فقط، بل قاموا بوضع أوراق على الرفوف وكتبوا عليها "اشتر المنتجات التركية فقط".

على صعيد متصل، فقد شارك مئات الناشطين من القطريين دول وخليجية، في حملة لدعم تركيا، عبر وسم "#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا"، الذي دخل قائمة الأكثر انتشارًا على موقع "تويتر"، عقب ساعتين فقط من انطلاق الحملة.

وفي هذا السياق قال الإعلامي والكاتب القطري جابر الحرمي: "شركة فورد للسيارات ونظيرتها فولكس واجن تقرران إتخاذ مدينة " قوجه إلي " التركية مقرًا لإنتاجهما المشترك باستثمارات تقدّر ب800 مليون يورو وهو ما سيساهم في تعزيز الإقتصاد التركي وتوفير 2500 فرصة عمل .. الذين يدعون لمقاطعة #تركيا .. قاطعوا أميركا وألمانيا".

وتأتي الحملة ردًّا على "حملة مقاطعة المنتجات التركية" التي أطلقتها السعودية بعد تصاعد التوتر مع أنقرة بسبب عدة قضايا خلافية أبرزها اغتيال جمال خاشقجي.

إقراء أيضاً
طهران توجه إهانة دولية للإمارات وتهين سيادتها على أراضيها وابوظبي تتواري صامته
لماذا أصدرت السعودية تحذيرا أمنيا عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم؟
تركيا تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة وتعلن أقوى تهديد في المنطقة
أمير سعودي يناقش نظام الحكم في تركيا ويتحدث عن الديمقراطية في المملكة
حرائق ضخمة تلتهم المملكة والحكومة السعودية تعلن آخر تطورات حريق تنومة
وزير الدفاع التركي : منظومات إس 400 ضرورة استراتيجية وباتريوت قابلة للنقاش
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس