تركيا تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة وتعلن أقوى تهديد في المنطقة

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 997

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن بلاده لن تتردد في إرسال قوات عسكرية إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه حال وجود طلب مناسب من قبل أذربيجان.

وقال "أوقطاي"، في مقابلة مع قناة "CNN Turk"، إن بلاده لن تتردد في إرسال قوات وتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حال تقدمت الأخيرة بطلب مناسب.

وأوضح نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرى لم تتلق حتى الآن أي طلب حول هذا الموضوع من قبل باكو.

كما اتهم "أوقطاي" رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بالسعي إلى إبقاء قضية ناغورني قره باغ دون حل وتقديم دعم سياسي وعسكري لأرمينيا في هذا النزاع.

وتعتبر تركيا داعمًا رئيسيًا لأذربيجان في نزاعها مع قوات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد وحليفتها أرمينيا.