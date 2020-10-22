بن لادن شقيق صدام حسين يسجل الأهداف في البيرو

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أثارت قصة لاعب من البيرو الدهشة ونالت اهتماما واسعا في وسائل الإعلام العالمية بسبب اسمه بعد أن تم استدعاؤه من قبل منتخب بلاده بفئة الشباب.
وعاد اللاعب أسامة بن لادن لوبيز Osama Vinladen Jimenez Lopez، البالغ 18 عاما، إلى عناوين الأخبار هذا الأسبوع بعد انضمامه إلى نادي الدرجة الثانية البيروفي يونيون كوميرسيو.
وانتشر منشور على Twitter، خاصة أن الحرف "v" يُنطق "b" باللغة الإسبانية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب تراجع عن فكرة تغيير اسمه، بسبب الشهرة الكبيرة التي تسبب بها له.
واعترف اللاعب البيروفي أن أمر إطلاق والده عليه اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" السابق ليس بالأمر الغريب الوحيد في عائلته، وقال اللاعب في تصريحات إذاعية إن شقيقه يدعى صدام حسين وأراد والده تسمية جورج بوش على مولده الثالث إلا أن الطفل كان فتاة.
وأشار اللاعب إلى أن هناك شخصا يدعى هتلر أيضا في بيرو، مؤكدا عدم وجود قوانين تحظر بعض الأسماء في بلاده.