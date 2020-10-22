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أمير سعودي يناقش نظام الحكم في تركيا ويتحدث عن الديمقراطية في المملكة

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
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انتقد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، نظام الحكم في تركيا، مهاجما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن نظامه لا يتوافق مع الديمقراطية التي يتحدث عنها.

وكتب الأمير السعودي تغريدة على حسابه الموثق على "تويتر"، منتقدا من يقولون إنه يتحدث عن الديمقراطية بينما هو يعيش في بلد غير ديمقراطي، وأكد الأمير أن السعودية لم تقل يوما أنها دولة نظامها ديمقراطي.

وقال الأمير: "تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الانقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة".

​وتابع: "قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج: الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية: متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟!"

وأضاف: "دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم.. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين".

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