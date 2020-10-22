السعودية تطيح بشبكة خطيرة من للمحتالين

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قبضت الجهات الأمنية في السعودية على 5 أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص من جنسية عربية، يقيم خارج المملكة.
وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأن الجناة سعوديون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا إنشاء منصات إلكترونية وهمية، تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الكريديس أن ذلك مكنهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، قدرها 11.856.259 ريال، تم تحويلها بالعملة الرقمية "البتكوين".
وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج السعودية من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.