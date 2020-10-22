آخر الاخبار

خسائر بالمليارات.. توقعات بإفلاس نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بريطانيا تقدم نصائحها للحوثيين والشرعية وتكشف عن عقوبات ستطال قائد حوثي كبير هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا تركيا تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة وتعلن أقوى تهديد في المنطقة بن لادن شقيق صدام حسين يسجل الأهداف في البيرو أمير سعودي يناقش نظام الحكم في تركيا ويتحدث عن الديمقراطية في المملكة السعودية تطيح بشبكة خطيرة من للمحتالين بعد إيران.. دولة خليجية تدرس إرسال سفيرا لها الى صنعاء التربية بصنعاء تفاجئ طلاب الشهادة الثانوية وتؤجل موعد الحصول على النتائج.. مأرب برس ينشر اسماء اوائل القسم العلمي الحوثي يفاجئ الجميع بشأن سفير طهران الذي وصل صنعاء ويحمل التحالف المسئولية

السعودية تطيح بشبكة خطيرة من للمحتالين

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 293

 

قبضت الجهات الأمنية في السعودية على 5 أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص من جنسية عربية، يقيم خارج المملكة.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، بأن الجناة سعوديون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا إنشاء منصات إلكترونية وهمية، تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الكريديس أن ذلك مكنهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، قدرها 11.856.259 ريال، تم تحويلها بالعملة الرقمية "البتكوين".

وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج السعودية من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 
إقراء أيضاً
دولة خليجية تعلن الحرب على شهيرات جريئات بعد تنامي انحلالهن الأخلاقي والنفي والا
إشهار ”الاكليل الثقافي اليمني“ بتركيا
ماذا تعرف عن حنان الأحمدي التي حازت ثقة الملك سلمان؟
عاجل .. وفاة صائب عريقات في أحد مشافي إسرائيل
تعرف على الدولة الشهيرة التي تعلن رسميا ان 27 % من بناتها سمينات
رهف القنون تتحدث عن الحمامات المفتوحة وغرف النوم وتعلن عدم انسحابها رغم الخسار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس