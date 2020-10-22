بعد إيران.. دولة خليجية تدرس إرسال سفيرا لها الى صنعاء التربية بصنعاء تفاجئ طلاب الشهادة الثانوية وتؤجل موعد الحصول على النتائج.. مأرب برس ينشر اسماء اوائل القسم العلمي الحوثي يفاجئ الجميع حول سفير طهران الذي وصل صنعاء ويحمل التحالف المسئولية واشنطن تكشف معلومات جديدة عن سفير ايران لدى الحوثيين.. من هو وكيف وصل؟ حرائق ضخمة تلتهم المملكة والحكومة السعودية تعلن آخر تطورات حريق تنومة وزير الدفاع التركي : منظومات إس 400 ضرورة استراتيجية وباتريوت قابلة للنقاش في تطورات خطيرة..الإتحاد الأوروبي يمنع دخول المسافرين القادمين من هذه الدول ومن بينها عربية من هو رجل حزب الله الثاني والأكثر خطورة في اليمن وسوريا والذي عرضت واشنطن 5ملايين دولار للأدلاء بمعلومات عنه مسؤول بارز في الحكومة: اليمن يواجه عدوانا إيرانياً صريحاً ويدعو دول وشعوب المنطقة العربية لم عدم الإكتفاء بموقف المتفرج مما يحدث في اليمن تفاصيل ..88 مليار دولار خسائر الإقتصاد اليمني في خمس سنوات وتراجع العملة 180 بالمئة
أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء اليوم الخميس نتيجة إختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٥٦ر٨٤ بالمائة، واسماء اوائل الجمهورية .
وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة ١٩١ ألفا و٤١٣ طالبا وطالبة حضر الاختبارات ١٧٨ ألفا و ٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٣ ألفا و٣٢٥ طالبا وطالبة ونجح ١٥٠ ألفا و٥٩٧ طالبا وطالبة ،فيما رسب في الاختبار ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة، وهو رقم كبير لنسبة الرسوب مقارنة بعدد الطلاب الاجمالي .
وفيما كان الطلاب ينتظرون ان يحصلوا على نتائجهم اليوم؛ اعلنت التربية بصنعاء أنه يمكن الحصول على نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم، ابتداء من يوم السبت القادم، ولم تشير الوزارة الى الاسباب.
فيما يلي ينشر مأرب برس اسماء اوائل الجمهورية القسم العلمي: