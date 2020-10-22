التربية بصنعاء تفاجئ طلاب الشهادة الثانوية وتؤجل موعد الحصول على النتائج.. مأرب برس ينشر اسماء اوائل القسم العلمي

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء اليوم الخميس نتيجة إختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٥٦ر٨٤ بالمائة، واسماء اوائل الجمهورية .

وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة ١٩١ ألفا و٤١٣ طالبا وطالبة حضر الاختبارات ١٧٨ ألفا و ٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٣ ألفا و٣٢٥ طالبا وطالبة ونجح ١٥٠ ألفا و٥٩٧ طالبا وطالبة ،فيما رسب في الاختبار ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة، وهو رقم كبير لنسبة الرسوب مقارنة بعدد الطلاب الاجمالي .

وفيما كان الطلاب ينتظرون ان يحصلوا على نتائجهم اليوم؛ اعلنت التربية بصنعاء أنه يمكن الحصول على نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم، ابتداء من يوم السبت القادم، ولم تشير الوزارة الى الاسباب.

فيما يلي ينشر مأرب برس اسماء اوائل الجمهورية القسم العلمي: