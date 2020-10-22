وزير الدفاع التركي : منظومات إس 400 ضرورة استراتيجية وباتريوت قابلة للنقاش

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن منظومات "إس– 400" الصاروخية الروسية ليست خيارا بل ضرورة، مشيرا إلى إمكانية شراء منظومة باتريوت الأمريكية في حال تقديم ضمانات كجدول زمني للتسليم والإنتاج المشترك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قال إن منظومة الصواريخ الروسية "إس– 400" ستستخدم بشكل مستقل في نظام الدفاع التركي كما تستخدم الأسلحة الروسية الأخرى من طراز "إس 300" الموجودة لدى اليونان والتي تنتمي إلى منظمة الناتو.

وأكد أكار أن الاختبارات العسكرية التركية على منظومة "إس- 400" الصاروخية الروسية هو جزء من الاتفاق المعقود الذي يحتوي على برنامج شراء واختبار تقني.

وأصدرت تركيا إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود للسماح بإجراء اختبارات إطلاق، تشمل منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو