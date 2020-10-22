حرائق ضخمة تلتهم المملكة والحكومة السعودية تعلن آخر تطورات حريق تنومة وزير الدفاع التركي : منظومات إس 400 ضرورة استراتيجية وباتريوت قابلة للنقاش في تطورات خطيرة..الإتحاد الأوروبي يمنع دخول المسافرين القادمين من هذه الدول ومن بينها عربية من هو رجل حزب الله الثاني والأكثر خطورة في اليمن وسوريا والذي عرضت واشنطن 5ملايين دولار للأدلاء بمعلومات عنه مسؤول بارز في الحكومة: اليمن يواجه عدوانا إيرانياً صريحاً ويدعو دول وشعوب المنطقة العربية لم عدم الإكتفاء بموقف المتفرج مما يحدث في اليمن تفاصيل ..88 مليار دولار خسائر الإقتصاد اليمني في خمس سنوات وتراجع العملة 180 بالمئة وباء كورونا يسجل أكبر عدد يومي للإصابات منذ بدء الجائحة وتسجيل ارقام مخيفة للوفيات في هذه الدولة العربية تفاصيل ..مباحثات هي الأولى من نوعها بين أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية وبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية في واقعة سرية قبل 10سنوات ...وزير سابق يكشف معلومات لأول مرة سبب موافقة البحرين على التطبيع مع إسرائيل الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يستهدف 13 سعوديا في مناصب عليا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن منظومات "إس– 400" الصاروخية الروسية ليست خيارا بل ضرورة، مشيرا إلى إمكانية شراء منظومة باتريوت الأمريكية في حال تقديم ضمانات كجدول زمني للتسليم والإنتاج المشترك.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قال إن منظومة الصواريخ الروسية "إس– 400" ستستخدم بشكل مستقل في نظام الدفاع التركي كما تستخدم الأسلحة الروسية الأخرى من طراز "إس 300" الموجودة لدى اليونان والتي تنتمي إلى منظمة الناتو.
وأكد أكار أن الاختبارات العسكرية التركية على منظومة "إس- 400" الصاروخية الروسية هو جزء من الاتفاق المعقود الذي يحتوي على برنامج شراء واختبار تقني.
وأصدرت تركيا إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود للسماح بإجراء اختبارات إطلاق، تشمل منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.
يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو