في تطورات خطيرة..الإتحاد الأوروبي يمنع دخول المسافرين القادمين من هذه الدول ومن بينها عربية

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أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، منع المسافرين القادمين من تونس وكندا وجورجيا من دخول أراضيه وذلك بسبب الوضع الوبائي في هذه الدول.
وبذلك تصبح "السفرات غير الضرورية" إلى الاتحاد غير مسموح بها للمقيمين بتونس.
وقرر التكتل الأوروبي سحب هذه الدول الثلاث من قائمة البلدان المسموح بسفر المقيمين بها إلى أراضيه، وذلك بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير في هذه البلدان.
وحسب المعطيات الأولية، فإن هذا القرار لن يشمل المواطنين الحاملين لجنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي والمقيمين لمدة طويلة وأفراد عائلاتهم والطبلة.
وستستثنى كذلك من هذا الإجراء الفئات التي تزاول مهنا حساسة وضرورية، على غرار الإطارات الطبية وشبه الطبية.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاقتراح سيتم التصديق عليه بحلول نهاية الأسبوع إذا لم تعترض أي دولة عضو.
يذكر أن قائمة السفر الآمنة لدى الاتحاد الأوروبي تحدد الدول التي يسمح لمواطنيها أن يدخلوا إلى منطقة "شينغن"، ويجري تحيينها باستمرار، استنادا إلى تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم.
جدير بالذكر أن تونس سجلت ارتفاعا وصف بـ"الكبير" في إصابات فيروس كورونا، بعدما سجل الوباء انحسارا ملحوظا في شهر مايو الماضي.