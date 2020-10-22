تفاصيل ..88 مليار دولار خسائر الإقتصاد اليمني في خمس سنوات وتراجع العملة 180 بالمئة

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قال وزير وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، الأربعاء، إن العملة المحلية تراجعت 180 بالمئة خلال خمس سنوات، تكبد فيها اقتصاد البلاد خسائر بنحو 88 مليار دولار.

جاء تصريح الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاح.

وقال العوج: "نتيجة لظروف الحرب والصراع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية".

وأضاف أن أزمة النازحين باتت تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عددهم داخليا 3.6 ملايين، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ خارج البلاد.

ومنذ 2015، يشهد اليمن حربا بين قوات الوطني ومسلحي مليشيات الحوثي، أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.