تفاصيل ..88 مليار دولار خسائر الإقتصاد اليمني في خمس سنوات وتراجع العملة 180 بالمئة وباء كورونا يسجل أكبر عدد يومي للإصابات منذ بدء الجائحة وتسجيل ارقام مخيفة للوفيات في هذه الدولة العربية تفاصيل ..مباحثات هي الأولى من نوعها بين أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية وبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية في واقعة سرية قبل 10سنوات ...وزير سابق يكشف معلومات لأول مرة سبب موافقة البحرين على التطبيع مع إسرائيل الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يستهدف 13 سعوديا في مناصب عليا دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين محمد بن سلمان يكشف عن أكبر طموحاته وأهدافه التي يستميت لتحقيقها سبع فوائد تفوق الخيال إذا أضفت ملعقة من الخل لوجباتك اليومية الملك سلمان يصدر قرارا ملكيا ويطيح بثلاثة من رؤساء الجامعات في المملكة إسرائيل تكشف عن دول عربية وإسلامية ستعلن التطبيع مع إسرائيل وتحدد موعد التوقيع
قال وزير وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، الأربعاء، إن العملة المحلية تراجعت 180 بالمئة خلال خمس سنوات، تكبد فيها اقتصاد البلاد خسائر بنحو 88 مليار دولار.
جاء تصريح الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاح.
وقال العوج: "نتيجة لظروف الحرب والصراع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية".
وأضاف أن أزمة النازحين باتت تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عددهم داخليا 3.6 ملايين، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ خارج البلاد.
ومنذ 2015، يشهد اليمن حربا بين قوات الوطني ومسلحي مليشيات الحوثي، أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.