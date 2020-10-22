وباء كورونا يسجل أكبر عدد يومي للإصابات منذ بدء الجائحة وتسجيل ارقام مخيفة للوفيات في هذه الدولة العربية

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن يوم أمس الأربعاء، تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة.

وتواجه الأردن تفشيا كبيراً للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الإصابات ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين فقط.

وزادت حالات الإصابة في الأردن الشهر الماضي عن معظم بلدان الشرق الأوسط، بعد نجاحه على مدى شهور في احتواء تفشي الفيروس.

وهناك أيضا قفزة مقلقة في الوفيات اليومية التي يبلغ متوسطها الآن حوالي 30.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه على الرغم من دخول البلاد "مرحلة صعبة" بعد انتقال العدوى محلياً على نطاق واسع، فإنها لن تعاود فرض العزل العام على مستوى البلاد.

وأضاف الخصاونة في تصريحات صحافية: "الإغلاقات الطويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات الاقتصادية"، مردداً مخاوف من أن العزل العام الصارم الذي يعطل مناحي الحياة اليومية من شأنه أن يشل الاقتصاد.

وقالت السلطات إنه منذ بداية تفشي الوباء، سجل الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة 43620 إصابة و443 حالة وفاة