تفاصيل ..88 مليار دولار خسائر الإقتصاد اليمني في خمس سنوات وتراجع العملة 180 بالمئة وباء كورونا يسجل أكبر عدد يومي للإصابات منذ بدء الجائحة وتسجيل ارقام مخيفة للوفيات في هذه الدولة العربية تفاصيل ..مباحثات هي الأولى من نوعها بين أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية وبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية في واقعة سرية قبل 10سنوات ...وزير سابق يكشف معلومات لأول مرة سبب موافقة البحرين على التطبيع مع إسرائيل الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يستهدف 13 سعوديا في مناصب عليا دولة خليجية تستحدث قانونا جديدا سيقلب أوضاع الوافدين محمد بن سلمان يكشف عن أكبر طموحاته وأهدافه التي يستميت لتحقيقها سبع فوائد تفوق الخيال إذا أضفت ملعقة من الخل لوجباتك اليومية الملك سلمان يصدر قرارا ملكيا ويطيح بثلاثة من رؤساء الجامعات في المملكة إسرائيل تكشف عن دول عربية وإسلامية ستعلن التطبيع مع إسرائيل وتحدد موعد التوقيع
أعلن يوم أمس الأربعاء، تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة.
وتواجه الأردن تفشيا كبيراً للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الإصابات ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين فقط.
وزادت حالات الإصابة في الأردن الشهر الماضي عن معظم بلدان الشرق الأوسط، بعد نجاحه على مدى شهور في احتواء تفشي الفيروس.
وهناك أيضا قفزة مقلقة في الوفيات اليومية التي يبلغ متوسطها الآن حوالي 30.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه على الرغم من دخول البلاد "مرحلة صعبة" بعد انتقال العدوى محلياً على نطاق واسع، فإنها لن تعاود فرض العزل العام على مستوى البلاد.
وأضاف الخصاونة في تصريحات صحافية: "الإغلاقات الطويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات الاقتصادية"، مردداً مخاوف من أن العزل العام الصارم الذي يعطل مناحي الحياة اليومية من شأنه أن يشل الاقتصاد.
وقالت السلطات إنه منذ بداية تفشي الوباء، سجل الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة 43620 إصابة و443 حالة وفاة