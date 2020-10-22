تفاصيل ..مباحثات هي الأولى من نوعها بين أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة اليمنية وبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية

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بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، آخر المستجدات اليمنية.
وأكد الدكتور الحجرف خلال اتصال هاتفي، أن «دول مجلس التعاون ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».
وثمّن الدكتور عبد الملك المواقف المشرّفة والمخلصة لدول مجلس التعاون، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.
من جانب آخر، استقبل أمين مجلس التعاون، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، وناقشا آخر التطورات، وجهود المجلس المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية للوصول إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.
وأشاد الحجرف بالجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمساعدة أبناء الشعب اليمني.
من جهته، أعرب السفير آل جابر عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس حرصاً على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكداً استمرار السعودية في تقديم أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني