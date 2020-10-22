الخارجية الأمريكية تكشف عن هوية أبرز القيادات الإيرانية التي وصلت صنعاء

الخميس 22 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - مارب

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المسؤول الإيراني الذي وصل إلى صنعاء هو عضو في الحرس الثوري ومرتبط بحزب الله اللبناني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان آورتاغوش في تغريدة بتويتر، "إن النظام الإيراني قام بتهريب حسن إيرلو، عضو الحرس الثوري الإيراني المرتبط بحزب الله اللبناني، إلى اليمن تحت غطاء "السفير" لدى مليشيا الحوثي".

وأشارت مورغان إلى أن نية إيران في استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث باتت واضحة، ويجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو وإيران".

وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت الخطوة الإيرانية وقالت إن استمرار النظام الإيراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى مليشيا الحوثي انقلابية يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين.

وبعثت الحكومة اليمنية يوم الاثنين، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره الى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.

وطالب مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بإدانة تصرفات إيران حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، محذراً من استمرار إيران في تدخلها بشأن اليمني.