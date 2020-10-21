محمد بن سلمان يكشف عن أكبر طموحاته وأهدافه التي يستميت لتحقيقها

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.

وكشف ولي العهد في كلمته بافتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أنه يسعى لأن نصبح المملكة ملتقىً رئيساً للعالم ، للشرق والغرب ، واحتضان الذكاء الاصطناعي وتسخير قدراته معاً ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.”

وتابع: ” لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي والذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا. ”

وأوضح : “عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشّكل حالةٍ عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.”