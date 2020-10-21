الملك سلمان يصدر قرارا ملكيا ويطيح بثلاثة من رؤساء الجامعات في المملكة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بالموافقة على تعيين عدد من رؤساء الجامعات.
أعلن ذلك وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبارك آل الشيخ للمعينين، نيل ثقة القيادة، وهم: الدكتور معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى، والدكتور علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء، والدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.
ودعا وزير التعليم لرؤساء الجامعات الجدد بالتوفيق لخدمة الوطن وقيادته.
وكتب عبر حسابه على "تويتر" :" بارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:
١- أ.د.معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.
٢- د.علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.
٣- د.صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن..