ثمان قوانين جديدة يقرها البرلمان التركي ستغير حياة المجتمع التركي

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت مصادر محلية ان البرلمان التركي أقر 8 قوانين جديدة , حيث قبل البرلمان المواد الثمانية الأولى المقدمة كاقتراحات إضافية على القانون التركي والتي ستعتبر بمثابة قوانين حاسمة بالنسبة للشعب .

وأوضحت أن المواد الثمانية تضمنت منع تقسيم الأراضي الزراعية بهدف إنشاء حدائق أو منتزهات منعاً باتاً .

وأشارت المصادر الى انه تمت زيادة العقوبات على كل من يقطع الأشجار في الأراضي غير المصرح بها. كما تمت زيادة ضريبة العقوبات المالية على التجار الذين يبيعون منتجات تقليدية أو مغشوشة في الأسواق .

وأضافت أيضا انه سيتم فرض غرامة مالية ضخمة تتراوح بين 65 _ 320 ألف ليرة تركية على كل من يبيع المشروبات الكحولي. وذلك في الساعات المحظورة من 22.00 حتى 6.00 صباحاً .