قصة فتاة أبكت الإمارات .. والنيابة العامة تكشف تفاصيلها

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت النيابة العامة بمدينة دبي في الإمارات، تفاصيل مثيرة حول فتاة تحولت حياتها إلى جحيم بعد تعرفها على شاب.

ونشرت النيابة العامة بدبي ضمن سلسلتها "جريمة وعبرة" في إنستغرام، قصة الفتاة الآسيوية، والتي تبخرت أحلامها وابتعدت كل البعد عن الهدف الأسمى الذي تركت لأجله والدتها وأختها الصغيرة في موطنهم وفي قريتهم الفقيرة النائية.

وذكرت النيابة أن "ماريا" قررت أن تبتعد عن عائلتها من أجل أن تؤمّن لقمة العيش لهم وهي في بقعة جغرافية بعيدة عن المكان الذي اختارت أن تعمل فيه، وتعلمت رغم مشقة الفراق وصعوبة توفير المال، وفقًا لما أوردته صحيفة "البيان" الإمارتية.

وأضافت أن "ماريا" عملت في أحد الأندية الرياضية كعاملة نظافة ملتزمة ومتقنة لعملها ولمدة 3 سنوات، يقدرها الجميع على إخلاصها في العمل وكانت تحصل على زيادة مالية في كثير من المرات من إدارة النادي الرياضي.

مع مرور الزمن تعرفت على صديق من الجنسية الآسيوية ووقعت معه في خطأ فادح وتلك الحادثة هي التي أعمت بصيرتها عن الصواب فأنهت ما بدأته منذ سنوات.

علمت صديقة "ماريا" التي تعمل معها في ذات المكان، بعلاقتها العاطفية مع أحد الأشخاص وهي حبلى في شهرها الخامس ولم يظهر عليها أثر الحمل بعد.

وقالت صديقتها إن "ماريا" جاءتها ذات مرة وهي في ارتباك شديد لتخبرها بحاجتها الملحة إلى دواء لإجهاض الجنين، وتبحث عن مصادر لبيع مثل هذه الأدوية وبسرية تامة، فاستنكرت ما قد تفعله "ماريا" بالجنين الذي صار ينمو ويتكور بداخلها،، فما كان منها إلا أن أبلغت مدربة الرياضة عن الأمر والتي أبلغت بدورها الجهات الأمنية.

عقب ذلك اختفت "ماريا" ولم تعد لمقر عملها وحين توصلت الجهات الأمنية لها كان الجنين قد أجهض بالفعل وقام صديقها (المتهم) بدفنه في بقعة صحراوية.