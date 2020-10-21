أرسنال يصدم نجمه مسعود أوزيل بهذا القرار

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 244

تلقى النجم الألماني مسعود أوزيل، صدمة جديدة من فريقه أرسنال الإنجليزي بعد استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تضم 25 لاعبا لموسم 2020-2021 التي أعلنت اليوم الثلاثاء.

واستبعد أوزيل (32 عاما)، الذي لعب آخر مباراة مع أرسنال في مارس/آذار الماضي، من تشكيلة الفريق في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.

يشار إلى أن صانع ألعاب المنتخب الألماني، يرتبط بعقد مع أرسنال حتى حزيران / يونيو 2021 مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقال أرتيتا الشهر الماضي إن تشكيلته بدأت تتبلور وإن أوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان فيها، ليثير الشكوك بشأن مستقبل نجم ريال مدريد السابق مع الفريق الإنجليزي.

من ناحية أخرى تم اختيار الحارس المخضرم السابق بيتر تشيك الذي لعب مع تشلسي من 2004 إلى 2015 ويعمل حاليا مستشارا فنيا في ستامفورد بريدج حارسا احتياطيا للطوارئ.

ويمكن لفرق الدوري الممتاز تسجيل 25 لاعبا في قائمة الفريق الأول فوق 21 عاما شريطة أن يكون 8 منهم على الأقل من اللاعبين المحليين.

ويتم تعريف اللاعب المحلي في الدوري الممتاز بأنه أي لاعب من أي جنسية يكمل 21 عاما أو أكثر بحلول أول يناير/كانون الثاني 2021 وقضى 3 مواسم بين سن 16 و21 مع فريق في الدوري الإنجليزي.