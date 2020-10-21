السعوديون في دهشة وكل مشاهد في ذهول من مبنى غريب خضع للاشراف الهندسي ..شاهد

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تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبنى أثار جدلا واسعا ومخاوف من سقوطه والتسبب بكارثة في السعودية.
ورغم تأكيد القائمين على المبنى في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب البلاد أنه مرخص من البلدية، وخاضع لإشراف هندسي، إلى أن شكله الغريب طرح العديد من التساؤلات.
المبنى عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بشكل لافت، وأثار ردود فعل متنوعة، حضرت فيها السخرية والطرافة، إلى جانب تعليقات بعض من يخشون سقوط المبنى.
وفي مقطع فيديو متداول، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، إن البناء يعود لجمعيته بالفعل، وإن أرض المبنى ضيقة من الأساس، كما قامت الجمعية بالتنازل عن جزء منها لجار الأرض بعد اعتراضه على البناء فيها.
وأضاف الأقصم، أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحمّلها للمشرفين الهندسيين.
وسخر أحد المستخدمي من المبنى والمشرفين عليه حين قال "اذا كان المبنى كدا.. كيف اعمالها الخيرية.. حكمتك يارب".