الأمم المتحدة تفاجئ وفرنسا والغرب وتتبنى موقفا داعما لجهود تركيا في أذربيجان

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دعت الأمم المتحدة من جديد أرمينيا لسحب قواتها من إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل.

ووفق متابعة تركيا الان، فقد جاءت هذه الدعوات قبيل جلسة مشاورات مغلقة يعقدها مجلس الأمن الدولي الاثنين، حول النزاع الأرميني-الأذربيجاني.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الامين العام سيرسل رسالة لطرفي النزاع خلال الجلسة.

وأوضح ان وفد الامم المتحدة سيشرح لأعضاء المجلس الموقف على الأرض في قره باغ . كما طالب باستئناف المفاوضات بين الطرفين من دون تأخير، تحت رعاية مجموعة مينسك”.

كما جدد تأكيد أن القرارات المتعلقة بضرورة انسحاب القوات الأرمينية من إقليم قره باغ الأذربيجاني لا تزال سارية

واعتمد مجلس الأمن 4 قرارات عام 1993، بأرقام 822 و853 و874 و884. وهي تدعو أرمينيا لسحب قواتها فوراً من قره باغ وبعض الأراضي المتاخمة له.

وتشارك فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في رئاسة هذه المجموعة، التي تأسست عام 1992، بهدف تشجيع أرمينيا وأذربيجان على الحوار والتوسط بينهما لإيجاد حل سلمي لقضية قره باغ.

وتابع المتحدث أيضا : “ان الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة عدم قيام أي من الطرفين بشن هجمات على المدنيين”.

وأدان غوتيريش مساء الأحد، هجوماً صاروخياً تعرضت له مدينة “كنجة” الأذربيجانية الجمعة. ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلاً عن تدمير ما يزيد على 20 منزلاً.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 60 قتيلاً و270 جريحاً.

ورداً على هذا القصف، أطلق الجيش الأذربيجاني في اليوم نفسه، عملية في قره باغ. تمكَّن خلالها من تحرير مدينتَي جبرائيل وفضولي وبلدة هدروت وعشرات القرى.

ومنذ 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم قره باغ (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.