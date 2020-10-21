الأمم المتحدة تفاجئ وفرنسا والغرب وتتبنى موقفا داعما لجهود تركيا في أذربيجان صورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.. مشهد وداع مؤثر ووفاء من نوع مختلف دولة خليجية تعلن الحرب على شهيرات جريئات بعد تنامي انحلالهن الأخلاقي والنفي والاعتقال مصيرهن قيادات حوثية تعدم جنودا من الجيش الوطني بطريقة وحشية.. الأسماء فشل آخر للأمم المتحدة مع الحوثيين ومسئول في الشرعية يقول: كنا أمام خيارين الشرعية تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف احد موظفي الهلال الاحمر التركي في عدن التربية بصنعاء تحدد موعد إعلان نتيجة طلاب الشهادة الثانوية معلومات عن جاسوس الإمارات في تركيا والمهام التي كلف بها.. كان عميلا لها طيلة 11 عاما واشنطن تعرض مكافأة مالية مغرية لمن يدلي بمعلومات تفضي لإعتقال «قائد القوات الخاصة في اليمن وسوريا» حلفاء آخرون للامارات في اليمن.. كيف نشرت ابو ظبي الفوضى في الجنوب وما علاقة حرب اليمن بالتطبيع مع اسرائيل؟
اشعلت صورة ،لكلاب ضالة وهي تحتضن متشرداً كان يطعمها كل يوم بمحافظة إب ، مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن،خلال الساعات الماضية.
ولفظ إسماعيل محمد أنفاسه الأخيرة في العراء خلال ليلة حالكة، لم يواسِ لحظات احتضاره إلا كلبان أحاطاه بجسديهما، في مشهد وداع مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.
كان مشهد الوفاء صادماً ومؤثراً لحظة عثور المرتادين لسوق الدليل في محافظة إب وسط اليمن في اليوم التالي، على جثته المتدثرة بأغطية مهترئة، وكلبين لم يتركاه حتى عندما بدأ مشهد الحشود بالتزايد.
وبحسب ما نقله ناشطون من المدينة في كتابات رثاء منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ الكلبين رفضا السماح لأحد بالاقتراب من جثته.
وذكرت روايات محلية في المدينة، أنّ الرجل اعتاد رعاية الكلاب الضالة في السوق وإطعامها يومياً من بقايا ما ترميه مسالخ الدواجن، واتخذ إحدى زوايا السوق مقاماً دائماً للنوم.
وقال إبراهيم العزي، الذي يقطن في المدينة، إنّ حالة الرجل الصحية كانت سيئة مع إصابته بفشل كلوي، لكنها تفاقمت خلال الأيام الماضية، ولم يكن يملك المال لدفع قيمة دواء.
وتركت الصورة التي جرى تداولها بنحو كبير حزناً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر روادها تدوينات رثاء وأسىً على الرجل الذي تركه الجميع يعاني بفقره، وكانت الكلاب أكثر وفاءً.