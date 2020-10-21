صورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.. مشهد وداع مؤثر ووفاء من نوع مختلف

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-العربي الجديد

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اشعلت صورة ،لكلاب ضالة وهي تحتضن متشرداً كان يطعمها كل يوم بمحافظة إب ، مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن،خلال الساعات الماضية.

ولفظ إسماعيل محمد أنفاسه الأخيرة في العراء خلال ليلة حالكة، لم يواسِ لحظات احتضاره إلا كلبان أحاطاه بجسديهما، في مشهد وداع مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

كان مشهد الوفاء صادماً ومؤثراً لحظة عثور المرتادين لسوق الدليل في محافظة إب وسط اليمن في اليوم التالي، على جثته المتدثرة بأغطية مهترئة، وكلبين لم يتركاه حتى عندما بدأ مشهد الحشود بالتزايد.

وبحسب ما نقله ناشطون من المدينة في كتابات رثاء منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ الكلبين رفضا السماح لأحد بالاقتراب من جثته.

وذكرت روايات محلية في المدينة، أنّ الرجل اعتاد رعاية الكلاب الضالة في السوق وإطعامها يومياً من بقايا ما ترميه مسالخ الدواجن، واتخذ إحدى زوايا السوق مقاماً دائماً للنوم.

وقال إبراهيم العزي، الذي يقطن في المدينة، إنّ حالة الرجل الصحية كانت سيئة مع إصابته بفشل كلوي، لكنها تفاقمت خلال الأيام الماضية، ولم يكن يملك المال لدفع قيمة دواء.

وتركت الصورة التي جرى تداولها بنحو كبير حزناً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر روادها تدوينات رثاء وأسىً على الرجل الذي تركه الجميع يعاني بفقره، وكانت الكلاب أكثر وفاءً.