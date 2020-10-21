دولة خليجية تعلن الحرب على شهيرات جريئات بعد تنامي انحلالهن الأخلاقي والنفي والاعتقال مصيرهن

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شن قطاع الأمن الجنائي خلال الأيام الماضية بدولة الكويت حملة ضد المشاهير الذين ينشرون مقاطع وصورا مخلة بالآداب، وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، كان من بينها حجز الفاشينيستا سارة الكندري 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت بـ“الجريئة والمخالفة للآداب العامة“.

وقبل يومين تم إبعاد الفاشينيستا اللبنانية سازديل والإيرانية شيرين بهمن بتهم مشابهة.

كما أحالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت صاحبة حساب ”عالم حواء“، إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات الأخلاقية والتحريض على ارتكاب الفاحشة.

واعترفت صاحبة الحساب الموجود على تطبيق ”سناب شات“، عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها

وكان من أبرز الذين تم إبعادهم عن الكويت نجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والشهير بشهاب ملح إنستغرام، قبل نحو شهرين من الآن، بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب.