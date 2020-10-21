قيادات حوثية تعدم جنودا من الجيش الوطني بطريقة وحشية.. الأسماء

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 391

أقدمت مليشيات الحوثي أمس الثلاثاء على إعدام ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني، عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع،طبقا لموقع الجيش.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن المليشيا اختطفت وأعدمت الجنود في الجيش وهم “صالح عبد الرحيم، ومحسن حشرة، وعبدالسلام توفيق”، رميا بالرصاص، وذلك بعد اختطافهم من قبل عناصر تابعة لها، (متحوثة) في قرية محقن جنوب مديرية دمت.

وأضافت المصادر بأن قيادات المليشيا الحوثية، في مديرية دمت، أعدمت الجنود الثلاثة، بطريقة إجرامية، تعكس وحشيتها وسلوكها الإرهابي الجبان.

وأكدت أن المليشيا ما زالت تختطف وتخفي جنديين آخرين، هما أسامة الشمسي، وعبده الحيدري، ولا تتوافر أية معلومات عنهما حتى اللحظة.

وناشد أهالي الجنود المنظمات الإنسانية العاملة في حقوق الإنسان إلى التفاعل والتحرك، من أجل كشف كل الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنها دمت.