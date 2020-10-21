الشرعية تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف احد موظفي الهلال الاحمر التركي في عدن

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 545

ادانت وزارة الخارجية ما تعرض له موظف الهلال الأحمر التركي من اعتداء مسلح من قبل مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس الاثنين.

وأكدت الخارجية في بيان لها قيام الجهات المختصة اليمنية بمتابعة القضية وملاحقة الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.

وأشارت الوزارة الى أن المجني عليه يتلقى حالياً العناية الطبية في أحد المستشفيات بعدن، متمنية له بالشفاء العاجل.