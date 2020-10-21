الشرعية تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من استهداف احد موظفي الهلال الاحمر التركي في عدن

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ادانت وزارة الخارجية ما تعرض له موظف الهلال الأحمر التركي من اعتداء مسلح من قبل مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس الاثنين.
وأكدت الخارجية في بيان لها قيام الجهات المختصة اليمنية بمتابعة القضية وملاحقة الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.
وأشارت الوزارة الى أن المجني عليه يتلقى حالياً العناية الطبية في أحد المستشفيات بعدن، متمنية له بالشفاء العاجل.