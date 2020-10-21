التربية بصنعاء تحدد موعد إعلان نتيجة طلاب الشهادة الثانوية

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قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء، انها ستعلن غدا الخميس نتائج إختبارات الثانوية العامة بأقسامها “علمي، أدبي، انجليزي” للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م .
وبحسب الدكتور همدان الشامي المعين في منصب نائب وزير التربية ،فأنه سيتم الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح غد.
ولفت إلى إمكانية حصول أي طالب على نتيجته عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم وذلك عقب إعلان النتيجة العامة .