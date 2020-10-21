حلفاء آخرون للامارات في اليمن.. كيف نشرت ابو ظبي الفوضى في الجنوب وما علاقة حرب اليمن بالتطبيع مع اسرائيل؟

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-ترجمة خاصة

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نشر موقع (تي آر تي وورلد TRT World) تقريرا مطولا عن دور الامارات واطماعها في جنوب اليمن.

وجاء التقرير- ترجمه مأرب برس للعربية- تحت عنوان (فرق تسد: كيف تنشر الإمارات الفوضى في اليمن الذي مزقته الحرب؟).

يقول التقرير ان الإماراتيين ينظرون إلى جنوب اليمن باعتباره بؤرة استيطانية لفرض سيطرتهم على الخليج وإيران، كما يدعون الآن الإسرائيليين.

واتبعت الإمارات سياسة خارجية عدوانية في الشرق الأوسط المضطرب لوقف الجماعات السياسية الحازمة التي تتبنى الحكم الديمقراطي.

وأكثر من أي مكان آخر، في جنوب اليمن، نفذت السياسات المعادية للديمقراطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الميليشيات والمرتزقة الوحشية، في اشارة للمجلس الانتقالي.

ومن خلال دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، -يقول التقرير- تهدف الإمارات إلى السيطرة على المنطقة التي تمتد من البحر الأحمر إلى الخليج عبر المحيط الهندي، وتسعى لتأمين طريق ملاحي بديل في حالة قيام إيران، بإغلاق الخليج وسط تصعيد التوترات.

ومن خلال قواتها شبه العسكرية، تمكنت الإمارات من السيطرة على النقاط الساحلية الاستراتيجية، التي تضم موانئ مهمة مثل بلحاف ونشتون بالقرب من البحر الأحمر، في جنوب اليمن. تتمتع أبو ظبي أيضًا بنفوذ كبير عبر الشواطئ الغربية لليمن.

وفي ظل اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بدا أن أبو ظبي جلبت حليفها الصهيوني إلى المنطقة، مما سمح لها بإنشاء قواعد تجسس في جنوب اليمن وجزيرة سقطرى الاستراتيجية، في المحيط الهندي.

ومثل الإمارات العربية المتحدة، سيفيد اليمن المنقسم إسرائيل. في حين أن الإمارات العربية المتحدة، من خلال الانفصالي الانتقالي الجنوبي، يمكن أن تظهر قوتها عبر الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة، ويمكن للإسرائيليين استخدام دولة عربية أخرى ضعيفة لاستعراض سياستها الخارجية.

كما يمكن لإسرائيل أيضًا أن تراقب وتتحقق بسهولة من التحركات الإيرانية عبر المحيط الهندي والخليج من المنطقة.

*حرب اليمن والتطبيع الإماراتي الإسرائيلي

ترتبط حرب اليمن ببعض الروابط المعقدة مع اتفاق التطبيع الأخير الذي اتفق عليه البلدان.

كان أحد الوسطاء غير البارزين للاتفاق، الجنرال الأمريكي، ميغيل كوريا، وهو حاليًا مستشار خاص للبيت الأبيض، والذي كان ملحقًا دفاعيًا في السفارة الأمريكية في أبو ظبي، في عام 2017.

كان كوريا هو الشخصية الرئيسية التي لعبت دورا في إنقاذ صهر وابن شقيق الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، من مهمة فاشلة في اليمن.

قال عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، وشقيق محمد بن زايد : "لم يكن هذا ليحدث بدونه". جاء هذا التعليق في إشارة إلى وساطة كوريا في الصفقة خلال الاحتفال الرسمي لاتفاق التطبيع في البيت الأبيض في 15 سبتمبر.

البيان يجعل الأمر يبدو وكأن حرب اليمن كانت السبب في التوصل إلى صفقة تطبيع.

كما تبنى وزير الخارجية الاماراتي ،كوريا ميغيل، حيث قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "هذا الجنرال جزء من عائلتي".

ولدى كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أهداف مشتركة بارزة في جميع أنحاء اليمن بخلاف محاصرة إيران فقط. أحد هذه الأهداف هو مقاومتهم لصعود الحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودعم كلا البلدين السياسات المعادية للإخوان المسلمين من مصر وليبيا إلى الخليج واليمن.

كتب توماس جونو، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، زميل غير مقيم في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن "الإمارات تخشى، على وجه الخصوص، من المخطط البديل لجماعة الإخوان المسلمين لسلطة الدولة المستمدة من الإسلام والتحدي الذي تفرضه على الملكيات الوراثية". وأضاف جونو: "في اليمن، تُرجم هذا إلى جهود منهجية لإضعاف الإصلاح.

تفسر "مخاوف" الإمارات من الإخوان المسلمين جزئيًا سبب دعم الدولة الخليجية الاستبدادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تحالف سياسي من الانفصاليين الجنوبيين.

وأشار البروفيسور إلى أن "هذا ليس من منطلق التعاطف مع تطلعاتهم، بل هو نتاج الضرورة: الجماعات الجنوبية تعارض الإصلاح لأسباب تاريخية، مما يجعلهم شركاء طبيعيين". "الجغرافيا تجمعهم أيضًا، لأن الإمارات تسعى إلى التواجد على الساحل الجنوبي."

*المجلس الانتقالي الجنوبي ليس الحليف الوحيد للإمارات في اليمن

أشار جونو إلى أن "الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، دعمت - بشكل مباشر وغير مباشر - مجموعة من الجماعات والميليشيات، بما في ذلك السلفيون المرتبطون بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية [القاعدة في شبه الجزيرة العربية]".

لكن دعم الإمارات للجماعات التي لها صلات بالقاعدة فشل في إثارة الدهشة الرسمية في واشنطن حتى الآن. ولكن عندما يتعلق الأمر بالجماعات الفلسطينية مثل حماس، التي كانت في الأصل جزءًا من جماعة الإخوان، تسارع الولايات المتحدة إلى تصنيفها على أنها إرهابية.

كما أن مخاوف الإمارات دفعت إلى دعم طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي يقود القوات الموالية لعمه الراحل في السابق.

ويرتبط طارق وأعضاء آخرين من عائلة صالح بعلاقة ضعيفة مع الإصلاح؛ ولذلك تعتبر الإمارات دعمها أداة أخرى لتقويض جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. ولكن بخلاف موقفها المناهض للإخوان المسلمين، وبدعمها لصالح، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها أيضًا هدف آخر، وهو إرسال رسالة إقليمية إلى الجماهير العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى عائلة صالح كقادة محتملين في اليمن بعد الحرب؛ لمصلحة الإمارات. سيعتمدون على الدعم الإماراتي وسيرمزون إلى فشل ثورة 2011 .