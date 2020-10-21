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الملك سلمان بن عبدالعزيز يعلن تعيين ثاني إمرأة سعودية في منصب سفيرة

الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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عينت المملكة العربية السعودية، رسميا، ثاني امرأة في منصب سفيرة، بعدما أدت آمال بنت يحيى المعلمي، القسم، أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المعلمي ستكون ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين".

 وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن "آمال المعلمي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها شغلت في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي

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